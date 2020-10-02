بإجراءات احترازية ومسافة أمان.. بدء امتحانات «أمريكان سات» بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ طلاب أمريكان سات في الاسكندرية، الجمعة، امتحاناتهم بمدرسة الشهيد الرائد حسام السيد بهى، التابعة لإدارة وسط الاسكندرية التعليمية، وسط إجراءات احترازية وتنظيمية مشددة. وتفقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية، لجان الامتحانات برفقة علا سليمان خليل، مدير عام إدارة وسط التعليمية، للاطمئنان على الطلبة والطالبات، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة سير الامتحانات دون وجود أي عوائق . وتجرى الامتحانات وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى (مسافة الامان) وارتداء القناع الواقى (الكمامة). بإجراءات احترازية ومسافة أمان .. بدء امتحانات "امريكان سات" فى الاسكندرية (صور) بإجراءات احترازية ومسافة أمان .. بدء امتحانات "امريكان سات" فى الاسكندرية (صور) بإجراءات احترازية ومسافة أمان .. بدء امتحانات "امريكان سات" فى الاسكندرية (صور) بإجراءات احترازية ومسافة أمان .. بدء امتحانات "امريكان سات" فى الاسكندرية (صور) بإجراءات احترازية ومسافة أمان .. بدء امتحانات "امريكان سات" فى الاسكندرية (صور) الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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