شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بإجراء صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة حفاظًا على أرواح المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإجراء حصر لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع والميادين الرئيسية للوقوف على حالتها على الطبيعة، وذلك من خلال لجان عمل مشكلة من مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة، للمرورعليها ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء مشدداً على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها ورفع كفاءتها.

وفى هذا الإطار، قامت رئاسة حى أول الزقازيق بصيانة أعمدة الإنارة بنطاق شوارع الحي، ورفع كفاءتها لتحسين الإنارة بها والرؤية البصرية أمام عبورالمواطنين، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بصيانة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للأعمدة وكشافات الإنارة وإصلاح وصيانة الأعطال، حيث قام قسم الإنارة بمجلس المدينة بتطويرالخلايا الكهربية وتحويلها من العمل بالطاقة الشمسية إلى العمل بعدادات التامير الزمنية لتوفير وقت الإضاءة وتوفير الأستهلاك، حيث تم تركيب ٤ عدادات بمنطقة عزبة عمران وعدادين بشارع ابوالحنفى وشارع السنترال.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بمتابعة أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع «الإنتاج، المدخل الرئيسي للمدينة، مدخل الديدامون الزراعى، أمام مدرسة أبوتمراز، مدخل كفر العدوى، مدخل كفر جباره، منطقة مستشفى الدكتور شريف عمر، والسيد حسين»، وذلك بواسطة سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.