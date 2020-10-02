شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف المنيا: افتتاح 3 مساجد جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اليوم الجمعة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، عن افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز أبوقرقاص وبنى مزار، ضمن المساجد التي نفذتها وزارة الأوقاف.

قال «عبدالرازق»، إن الأيام الماضية شهدت افتتاح أكثر من 29 مسجدا على مستوى المحافظة، ويتم المرور المستمر على المساجد لمتابعة سير العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة والاستعداد لإقامة الشعائر مع الإلتزام بتعليمات الوقاية والاحتراز ضد فيروس «كورونا».

أضاف «عبدالرازق»: نواصل المسيرة بكل جهد ولا مجال لكسول أو مهمل معاهدين الله عز وجل أننا والأئمة وجميع القيادات خلف قياداتنا الدينية والسياسية من أجل وطننا وأبناء شعبنا الحبيب.

كانت مديرية أوقاف المنيا قد افتتحت مطلع الشهر الجاري مسجد النصر بقرية العوايسة التابعة لمركز سمالوط في شمال المحافظة ضمن المساجد الجديدة التي تم افتتاحها تباعا.