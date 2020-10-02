شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجري تنفيذها بمركز سمالوط، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، حيث تستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة لمنيا كمرحلة أولى.

وتابع المحافظ الأعمال بترعة الصفصافة والعور والكوم الأحمر، ضمن 13 ترعة يجري بها أعمال التبطين والتأهيل، متقاطعة مع محور كوبري سمالوط الحر على النيل.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط .

أكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.

وأضاف المحافظ أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، حيث ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مشدداً على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسؤولي الري ورؤساء المراكز والقرى.

وأعلن وكيل وزارة الري أنه حتى 30 سبتمبر 2020 تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد 28 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 392 كم بقيمة تقديرية 1.1 مليار جنيه موزعة على 10 مراكز منها 9 مراكز بمحافظة المنيا ومركز ديروط بمحافظة أسيوط.

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تبطين الترع بالمنيا

تبطين الترع بالمنيا

تبطين الترع بالمنيا

تبطين الترع بالمنيا

تبطين الترع بالمنيا

تبطين الترع بالمنيا