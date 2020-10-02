شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل حول أشغال يدوية على هامش أعمال الكشف الطبي لطلاب جامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة المنيا طلاب كليات التربية الفنية، والفنون الجميلة، والعلوم الجُدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021؛ لإخضاعهم لإجراءات الكشف الطبي وسط إجراءات احترازية مشددة أقرتها الجامعة، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث، والأخرى خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي.

حيث كان في استقبال الطلاب خلال فعاليات الكشف الطبي، الدكتورة أمل أبوزيد عميدة كلية التربية الفنية، والدكتور محمد إبراهيم عميد الفنون الجميلة، والدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبدالرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومنسقي الانشطة بالكليات الثلاثة.

وقام عمداء الكليات بتقديم الترحيب بالطلاب الجُدد مستعرضين لهم نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، وطبيعتها الجديدة بالتعليم الهجين سواءً للكليات العملية أو النظرية، مؤكدين أن الحياة الجامعية تختلف كل الاختلاف عن الحياة ما قبل الجامعة، وذات قواعد أخلاقيات يجب أن يتحلى بها الطالب، موضحين بأن الجامعة تعمل على إتاحة الفرصة للطالب لتنمية قدراته واكتشاف مواهبه وإبداعاته وكذلك الترفيه وذلك بمشاركته في الانشطة الطلابية المختلفة.

كما عقدت كلية التربية الفنية، على هامش الكشف الطبي ورشة عمل للطلاب الجدد حول الاشغال اليدوية؛ لتشجيعهم على الاندماج في الأنشطة الجامعية، وعرض بعض الأعمال التي تساهم الكلية بها في رفع كفاءة طلابها.

ورشة جامعة المنيا

ورشة جامعة المنيا

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ورشة جامعة المنيا

والجدير بالذكر، أن الجامعة أعدت برنامجًا تعريفيًا للطلاب خلال فعاليات اليوم لتعريفهم بجامعتهم وكلياتها وبرامجها الجديدة وأنشطتها، إلى جانب تقديم فيديوهات تعريفية للطلاب في صالات الانتظار لمنع تكدس وازدحام الطلاب خلال توقيع الكشف الطبي، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الفوري في صالات الأنشطة، وتوزيع زجاجات المياه المعدنة على الطلاب

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