شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتفقد مصابي حادث السخنة ويُثني على الخدمة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد البرعى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، ترافقه الدكتورة مارى صبحى، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بتفقد جميع المصابين بالحادث الذي وقع على طريق السخنة بعد وصولهم لمستشفى السويس العام، حيث تابع الإجراءات التي تم اتخاذها مع المصابين من أشعات وتحاليل وعمليات وغيرها، وتأكد من تواجد جميع الأطباء المعنيين من إخصائى الجراحة والعظام واستدعاء التخصصات الأخرى وفقاً لاحتياج الحالات.

وكان طريق السخنة شهد، أمس الخميس، حادث تصادم ميكروباص مع ملاكي أسفر عن ١٥ مصابا وحالة وفاة واحدة في موقع الحادث، وتم التأكد من جميع الفرق الطبية المتواجدة وتوافر المستلزمات الجراحية وجميع أدوية الطوارئ وأثني البرعي على الخدمة الطبية الجيدة المقدمة للمصابين.