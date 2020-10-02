شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «تحدي القراءة العربية» يدخل مراحله النهائية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دحل مشروع «تحدى القراءة العربية» على مستوى المنطقة الازهرية بالاقصر، مراحله النهائية في التصفيات المقامة بالمنطقة الازهرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة. وتشمل التصفية النهائية، جميع الإدارات «الأقصر شرق والقرنة وأرمنت وإسنا شرق وإسنا غرب». ومن المقرر أن يتم تصعيد الطلاب المتميزين للتصفية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية. وطالب رئيس منطقة الأقصر الأزهرية المحكمين ضرورة إختيار العناصر المتميزة لتمثيل المنطقة في التصفيات التي ستنظم على مستوى الجمهورية، وتمنى نجاحهم وتصعيدهم للتصفيات النهائية بمقرها الدائم في دبي، وأكد على أن هناك حوافز مالية وتشجيعية للمعاهد والطلاب المشاركين من جميع أنحاء العالم العربي . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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