شكرا لقرائتكم خبر عن «سموم الإسكندرية» يحذر من تناول «بذور القشطة»: قد تؤدي للشلل الرعاش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتورة مها غانم مدير عام المركز، من تناول بذور فاكهة القشطة، مؤكدا أنها تصيب الإنسان بالإسهال وتهيج الجهاز الهضمى .

وذكر المركز في بيان رسمى الجمعة، أنه على الرغم من استخدام بذور فاكهة القشطة في الطب المحلى منذ زمن طويل لتقشير الجلد وعلاج حشرات الشعر وكمبيد لبعض الحشرات، إلا انه اذا وصلت مكونات البذور إلى العين فانها تؤدى إلى التهاب القرنية والملتحمة السام خلال 6 إلى 12 ساعة من التعرض للبذور.

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، أن تناول بذور فاكهة القشطة يؤدى إلى اصابة الانسان بتهيج شديد في الجهاز الهضمى وتكون اعراضه اسهال ووجع في البطن وقيء مماثلاً للمبيدات الحشرية، مشيرة إلى وجود أنواع من بذور فاكهة القشطة ليست موجودة في مصر تؤدى إلى تسمم عصبي وظهور أعراض الشلل الرعاش الذي لا يستجيب في العلاج إلى الأدوية المتعارف عليها.

مركز "سموم الإسكندرية" يحذر من تناول "بذور القشطة" : تصيب الإنسان بإسهال وتهيج الجهاز الهضمى (صور)

وأوضحت، «مها» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن سيدة تواصلت عبر الموقع الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الجمعة، وأكدت انها قامت بعمل عصير فاكهة القشطة «اللحم والبذور»، وعقب تناولها العصير شعرت باسهال شديد ووجع في البطن فتم التواصل معها من قبل أطباء المركز وطلبوا منها الحضور فورا للحصول على الإسعافات الأولية، إلا انها رفضت فتم التعرف على سميات بذور فاكهة القشطة والوصول إلى الأعراض.

مركز "سموم الإسكندرية" يحذر من تناول "بذور القشطة" : تصيب الإنسان بإسهال وتهيج الجهاز الهضمى (صور)

مركز "سموم الإسكندرية" يحذر من تناول "بذور القشطة" : تصيب الإنسان بإسهال وتهيج الجهاز الهضمى (صور)