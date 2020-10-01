التضامن: استخدام وسائل النقل العام مجانا لهذه الفئة.. وتخفيض 50 % لمن تخطى الـ 60 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه سيتم تقديم خصم بنسبة 50 % على وسائل النقل العامة للمواطنين الذين تخطوا سن الـ 60.

Advertisements

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، وتحصل هذه الفئة على كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتمويل والدعم النقدي.

كما قررت نيفين القباج زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة" ١٠٠ جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على ٦٥ عاما في إطار اليوم العالمي للمسنين. وقالت إن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد إلى ٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها، ويحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم ١٥ أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لكبار السن، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات العديدة التي يواجهونها.