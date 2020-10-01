القوى العاملة: أهل الشاب السعودي يعتذرون للمصري الذي تعرض للطعن بالمملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، اعتذار أهل الشاب السعودي، للعامل المصري الذي تعرض للطعن منذ عدة أيام، نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين بالرياض.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعة أخر مستجدات حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن العامل المصري الذي تعرض للطعن يدعى عصام محمد العربي، وقد تم عقد جلسة سادها الود والتقدير بين أبناء الجالية المصرية وأشقائهم من السعوديين.

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وأضاف رجائي، أن أهل الشاب السعودي متعب عبدالرحمن، قدموا الاعتذار للعامل المصري ورغبة من العامل المصري في استمرار العلاقات الطيبة بين الطرفين وإنهاء الخلاف الذي حدث في ساعة غضب من الطرفين وتقديراً لوجود أهل الشاب السعودي معه من أول يوم في المستشفى وحرصاً على مستقبل الشاب السعودي، قرر المواطن المصري التنازل عن دعواه، وأعلن أنه ليس له رغبة في وجود أية خلافات بين أحد من الأشقاء السعوديين بعد ما أظهروه من حب وتعاون خلال هذه الحادثة.

وتابع الملحق العمالي: تم بالفعل التنازل عن المحضر بقسم شرطة الحمراء وإنهاء إجراءات الإفراج عن الشاب السعودي.

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