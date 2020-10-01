شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقيت الصلاة لمدينة السلوم الحدودية لشهر أكتوبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ننشر هنا بحسب الجدول المرفق بالصورة مواقيت الصلاة لشهر اكتوبر 2020 لمدينة السلوم الحدودية وذلك كما تنشره دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية . [image:2:center] الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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