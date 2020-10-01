شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء الاختبارات التحريرية لمسابقة الأزهر للابتعاث العام إلى دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي 2020/2021‪، في العاشرة من صباح الأحد القادم وحتى الأربعاء وذلك بمقر جامعة الأزهر بالدراسة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الاختبارات التحريرية للمسابقة هي بوابة الاختيار الأولى، ومن يجتازها سينتقل إلى المرحلة الثانية، حيث تمر هذه الاختبارات بمجموعة من المراحل المختلفة التي تقوم على معايير واضحة تضمن اختيار أكفأ العناصر التي ستمثل مصر والأزهر في مختلف الدول التي سيتم الإيفاد إليها.

ومن المقرر أن يتم توزيع الاختبارات التحريرية على الأيام حسب التخصصات العلمية، حيث يبدأ اليوم الأول بتخصص العلوم الشرعية، والثاني بتخصص العلوم العربية والرياضيات، والثالث الوعظ والقراءات، والرابع بقية التخصصات بالإضافة إلى اختبار المتقدمين لمسابقة اللغات.