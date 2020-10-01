شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٥٧٧ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الاول وذلك وفقا لقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر ( ح ) بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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