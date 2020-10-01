شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الفائزون بجوائز جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة أسماء الفائزين بجوائز الجامعة المختلفة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان تقارير المحكمين لجوائز الجامعة قد أسفرت عن فوز الدكتور ياسر عبدالستار بكلية الطب بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال علوم الحياة، والدكتور رضوان رضوان أبوالعباس بكلية العلوم بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية، والدكتور ضياء سلامة عبدالمنعم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

كما فازت الدكتورة منار اسماعيل الشيخ بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «دكتوراه» في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربية، والدكتور أحمد زكريا محمد بكلية التجارة بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «دكتوراه» في مجال العلوم الأساسية، وفاز الدكتور جمعة فهمي بكلية هندسة بنها بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «دكتوراه» في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

وفاز بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «دكتوراه» في مجال علوم الحياة كل من الدكتور فؤاد فؤاد سعد بكلية الطب البيطرى والدكتورة أمنية عادل محمد بكلية الزراعة، وفازت الدكتورة شيماء السيد عبدالفتاح بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «ماجستير» في مجال العلوم الأدبية والإجتماعية والتربوية، وفازت الدكتورة سماح السيد راشد بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «ماجستير» في مجال علوم الحياة.

من جانبه قدم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرا إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية وتم اختيارهم وفقا لتقارير لجنة المحكمين وطبقا لقواعد لائحة جوائز الجامعة المعتمدة.

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