شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: الإعلام يدار بالخبرة والعقل وليس بالعضلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على إيمانه بضرورة المنافسة فعندما يرى المشاهد عدد من القنوات تتحدث في كلها في نفس الموضوع وبنفس الطريقة، بالطبع سينصرف عنها ومن الضروري عند وقوع حدث أن تتناوله كل وسيلة أو قناة بأسلوبها، وهو ما يميز المذيع الشاطر عن غيره، وهو سبب وجود مشاهدة عالية لـ برنامج عن آخر، ففكرة «العافية» غير موجودة بالإعلام، فالإعلام يدار بالخبرة والعقل وليس بالعضلات والناس تثق وتتجه إلى من يحترم عقلها ويقدم لها معلومة حقيقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الدولة للإعلام في الموسم الثالث من حوارات «صوت مصر- تغيير الواقع» Narrative Summit- Reshaping Norms والتي تستضيفها قمة «صوت مصر» على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين في القضايا المختلفة.