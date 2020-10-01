شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع تنظيف الشواطئ بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام رئيس مرسي مطروح بجولة تفقدية بكورنيش المدينة لمتابعة أعمال الحملة المكبرة على الشواطئ بازالة القمامة ومتابعة اعادة الشئ لاصلة بعد أعمال الكهرباء باعادة تركيب البلاط في الارصفة امام شاطئ مطروح العام. كما تابع رئيس المدينة مراجعة موقف المحال التجارية التابعة للمجلس بوسط المدينة من تحصيل الاموال المستحقة للدولة وموقف تراخيص المحال بمحيط التأمين الصحي المتفرع من شارع الإسكندرية. يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة المتابعه اليومية لأعمال النظافة لجميع مراكز المحافظة وخاصة مركز ومدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة للحفاظ على الشكل الجماعى للمدينة عنوان محافظة مطروح والأكثر إقبالا من الزائرين للمحافظة كل عام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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