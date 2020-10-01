شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: مبادرة «اتكلم مصري» مهمة جدا لغرس الهوية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن مبادرة إتكلم مصري مبادرة مهمة جدا لغرس الهوية المصرية.

وفي سياق متصل، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إننا ترجمنا لأبناء الجيل الثاني والثالث، مسلسل «الاختيار» وفيلم الممر، لغرس الهوية المصرية.

وضمن مبادرة «اتكلم مصري» لتعليم أبناء المصريين في الخارج اللغة العربية، أطلقت وزارة الهجرة فيديو عن الجيل الثاني من أبناء طيور مصر المهاجرة في الخارج.

وقد شارك، اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، في فاعليات مبادرة «اتكلم مصري» التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتعليم أبناء المصريين في الخارج اللهجة المصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،ولفيف من الشخصيات العامة.