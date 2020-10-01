شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح في جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، صباح الخميس، جولة ميدانية لمتابعة تجهيز وتطهير الشنايش بميدان البنك الأهلي والشوارع العامة والميادين التي تتجمع بها مياه الامطار وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد جاب الله منطقة الشيخ عطيوة للوقوف على مستوي النظافة والاشغالات وخلال الجولة تبين وجود مخزن للخردة تسبب في انتشار القمامة والروائح الكريهة بالمنطقة على الفور تم توجيه انذار لصاحب المخزن بازالة الخردة خارج الكتلة السكنية والا سيتم ازالتها فورا وتحرير مخالفة بالواقعة .

يأتى ذلك في إطار استعدادات مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة بشكل خاص ومحافظة مطروح بشكل عام لمواجهة موسم الشتاء القادم .