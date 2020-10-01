شكرا لقرائتكم خبر عن ريان تتفقد منظوفة النظافة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة والمحطة الوسيطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ اليوم الخميس بالمرور الميدانى على المحطة الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمة وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

جدير بالذكر أن المحطة الوسيطه بالقطاوى مقامه على مساحه 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفه إجماليه 25 مليون جنية، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمة.

فضلا عن أنه في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة والحرص على سلامة وصحة المواطنين، قامت ريان بمتابعه إزاله تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول بالاضافة إلى الاستماع لشكاوى أهالي المنطقة.

وقامت بتفقد شارع 25 القطاوى ومنطقة مدرسة على مبارك وشارع بهتيم -اسكو لمراجعه أماكن تراكمات القمامة، وتلاحظ سوء حالة الشارع، وعلى الفور تم تكليف رئيس الحى بضرور إزاله كافة التراكمات الموجودة بشارع 25 القطاوى وموافاتنا اليوم بتقرير عما تم إزالته، وأكدت على أن توفير بيئة نظيفه للمواطن تعتبر حق أصيل له.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى عنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة ومبروك نائب رئيس حى شرق.

وأوضحت ريان أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

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ريان تتفقد المحطه الوسيطه بمنطقة القطاوى

ريان تتفقد المحطه الوسيطه بمنطقة القطاوى

ريان تتفقد المحطه الوسيطه بمنطقة القطاوى