- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون الأجنبية ويفقدون اهتمامهم بالعربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون لغات أجنبية ويفقدون اهتمامهم باللغة العربية، كما أن موضة "الفرانكو اراب" التي أصبحت منتشرة وتهدد اللغة العربية.
فالدراما المصرية مؤخرا أصبحت لا تركز على اللغة المصرية كما كان يحدث قديما، لذا اقترح على وزيرة الهجرة إن نعرض أعمال فنية سواء أغاني أو أعمال درامية باللغة العربية او أعمال أجنبية ونقوم بدبلچتها باللغة العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة ، اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، في فاعليات مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة ، لتعليم أبناء المصريين في الخارج اللهجة المصرية ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،ولفيف من الشخصيات العامة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر هيكل: التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون الأجنبية ويفقدون اهتمامهم بالعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.