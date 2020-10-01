هيكل: التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون الأجنبية ويفقدون اهتمامهم بالعربية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون لغات أجنبية ويفقدون اهتمامهم باللغة العربية، كما أن موضة "الفرانكو اراب" التي أصبحت منتشرة وتهدد اللغة العربية.

فالدراما المصرية مؤخرا أصبحت لا تركز على اللغة المصرية كما كان يحدث قديما، لذا اقترح على وزيرة الهجرة إن نعرض أعمال فنية سواء أغاني أو أعمال درامية باللغة العربية او أعمال أجنبية ونقوم بدبلچتها باللغة العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة ، اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، في فاعليات مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة ، لتعليم أبناء المصريين في الخارج اللهجة المصرية ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،ولفيف من الشخصيات العامة.

اسامة هيكل : التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون لغات أجنبية ويفقدون اهتمامهم باللغة العربية

اسامة هيكل : التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون لغات أجنبية ويفقدون اهتمامهم باللغة العربية

اسامة هيكل : التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون لغات أجنبية ويفقدون اهتمامهم باللغة العربية

اسامة هيكل : التعليم الخاص والدولي جعل الشباب يتحدثون لغات أجنبية ويفقدون اهتمامهم باللغة العربية