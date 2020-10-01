شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الباكستاني يشيد بدور الأزهر في مكافحة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان على الدور الرائد والتنويري للأزهر الشريف، خاصة في مجال مكافحة الأفكار المتطرفة وتقديم التفسير الحقيقي للإسلام، مؤكداً ترحيب الجانب الباكستاني بتعزيز دور الأزهر الشريف في البلاد لما له من مكانة كبرى في باكستان على المستويين الرسمي والشعبي، وموجهًا الشكر لشيخ الأزهر على دوره الهام.

وأشاد علوي خلال استقباله لسفير جمهورية مصر العربية الدكتور طارق دحروج، بمقر رئاسة الجمهورية الباكستانية بقوة العلاقات الثنائية مع مصر، وتطلع الجانب الباكستاني لتعزيز وتطوير مختلف أوجه مجالات التعاون بين البلدين، مُشيداً بالدور الرائد لمصر على مستوى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى وثقلها السياسي على الساحة الأفريقية.