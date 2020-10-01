رئيس «المقاولون العرب» للاستثمارات يتفقد مشروع أبراج المعادى TWIN TOWERS (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات مشروع أبراج المعادي (TWIN Towers) يرافقه المهندس نصر الدين محمود عضو مجلس الإدارة المنتدب والمهندس مدحت منير ممثل شركة المقاولون العرب للاستثمارات والمهندس محمد علوي مدير إدارة المنشآت المتميزة بشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع والمهندس هشام صديق مدير المشروعات والمهندس نادر الشافعي مدير المشروع. يشار إلى أن مشروع أبراج المعادي يتكون من ثلاث أجزاء، المول التجاري بارتفاع 4 طوابق بمسطح 5000 متر مربع للطابق الواحد، وعدد 2 برج بمسطح 2500 متر مربع للطابق الواحد كل برج يتكون من 26 طابق متكرر عبارة عن شقق فندقية،و جراج متعدد الطوابق بمسطح 2200 متر مربع بارتفاع عشرة طوابق سعة 700 سيارة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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