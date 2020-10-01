شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج: 1.7 مليون جنيه لتنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أنه جارى التوسع في إستخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعي على ضفاف النيل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأوضح اللواء بدرى- في تصريحات له اليوم- بأنه يجرى تنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي بالمحافظة لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية ومستدامة، تتميز بالتخلص من العكارة والطفيليات الممرضة ومعظم الملوثات الأخرى بمياه نهر النيل دون الحاجة إلى إضافة شبه أو كلور أو أي طريقة تعقيم أخرى، لافتا إلى أن الوحدات الجاري تنفيذها تتمثل في وحدتي ترشيح طبيعي بمحطة مياه الظهير، ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه الطوايل بمركز ساقلتة، ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه المراغة النقالى بمركز المراغة، ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه جزيرة المنتصر بمركز المنشاة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لكل وحدة 30 لتر لكل ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ مليون و700 ألف جنيه، منوها بأنه تم البدء في التنفيذ في أغسطس الماضي، على أن يتم الإنتهاء من التنفيذ في نهاية نوفمبر القادم.

وأشار بدرى، إلى أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي من التكنولوجيات المستخدمة في تنقية المياه بأوروبا كبديل للمعالجة التقليدية، وأن الشركة قامت بتنفيذ 17 وحدة ترشيح طبيعي في وقت سابق في مراكز ساقلتة، وسوهاج، وأخميم، والمراغة، والمنشاة.