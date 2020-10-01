شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يشارك في مبادرة «اتكلم مصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، في فاعليات مبادرة «اتكلم مصري» التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتعليم أبناء المصريين في الخارج اللهجة المصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والفنان محمد صبحي، والكاتب السينمائي والمنتج هشام سليمان، والإعلامي مفيد فوزي والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكتاب الرأي.

وتستهدف مبادرة «اتكلم مصري» ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

أسامة هيكل يشارك في مبادرة اتكلم مصري

أسامة هيكل يشارك في مبادرة اتكلم مصري

أسامة هيكل يشارك في مبادرة اتكلم مصري