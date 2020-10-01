شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي باستبدال الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ«وزارة الثقافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 40، قرارات رئيس مجلس الوزراء، باستبدال عبارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بعبارة وزارة الثقافة أينما وردت في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2018.

وشمل العدد قرار رئيس الوزراء، إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة 14572.88 م2 بناحية مدينة طور سيناء، لصالح جمعية الكشافة البحرية المصرية لإقامة مركز للجمعية.

وقرار رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000 م2 بقرية فوكة، مركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بالمجان، لإقامة مدرسة أولاد حسين الابتدائية عليها.