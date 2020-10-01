شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف زائر يشاهدون معرض «ملوك الشمس» بالعاصمة التشيكية براج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد شهر من افتتاحه الرسمي، سجل معرض الآثار المؤقت «ملوك الشمس» بالعاصمة التشيكية براج، عدد ٢٠ الف زائر.

وقال أحمد رحيمه مساعد وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، ان المعرض يشهد إقبالا شديد من مختلف الفئات العمرية طوال ايام الأسبوع وخاصة خلال ايام إجازات نهاية الاسبوع والعطلات الرسمية والتي يتعدى معدل الزيارة بها ١٥٠٠ زائر، مشيراً إلى أن الاسبوع الماضي شهد إقبالا غير مسبوق بالرغم من سوء وتقلب الأحوال الجوية؛ حيث سجل المعرض خلال اجازة نهاية الاسبوع عدد ٢٠٠٠ زائر.

وقد افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي السيد لوبومير زاورالك، هذا المعرض يوم ٣٠ اغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في ابوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

يضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبوصير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك «رع-نفر-اف»، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس. ومن المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر