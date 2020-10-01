شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: تمكين المرأة وحماية حقوقها ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تؤكد أهمية تعزيز مكانة المرأة، ومساهماتها الفعالة فى مفاوضات السلام، وتبذل قصارى جهدها للمساعدة فى تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمرأة، أن مصر شاركت بفاعلية في صياغة الاستراتيجية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في إطار جامعة الدول العربية ، لتتناسب مع معطايات المنطقة العربية ، ومن أهمها العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضى الفلسطينية المحتلة وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والألإكار المتطرفة

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وأوضح السيسى ، أن مصر أعلنت في مايو 2019 البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى، تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام ، مضيفا إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العقود والمواثيق الدولية ذات الصلة".

واختتم الرئيس السيسى ، كلمتة بالدعوة إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فاعلية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين".