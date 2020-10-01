شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: نسبة تمثيل المرأة المصرية فى مجلس الوزراء والبرلمان بلغت 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفا أنه على المستوى لمستوي الوطنى استطاعت مصر أن تخطو خطوات فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمرأة، أن مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، كما أن مصر وضعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسياً واجتماعياً، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.