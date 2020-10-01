شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية.
وأضاف الرئيس السيسى، كلمته خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامس والعشرين للمرأة، أن مصر وقعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا، مضيفا أن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.
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