أخبار مصر.. السيسي يلتقي نواف الأحمد ويشيد بمواقف أمير الكويت الراحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن اقتصاد مصر هو الوحيد المرجح نجاته من ركود كورونا، فضلا عن تقارير رياضية وفينة واقتصادية متنوعة.





وفيما يلي موجز أخبار مصرالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار: اقتصاد مصر الوحيد المرجح نجاته من ركود كورونا

قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر هى الاقتصاد الوحيد فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى من المرجح أن يفلت من الركود فى السنة التقويمية 2020، مدعوم جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة فى قطاع الاتصالات.

كلب مسعور يعقر 20 طفلا و6 مواطنين وتلقيهم العلاج بمستشفى أرمنت في الأقصر

أصيب 26 مواطنا فى هجوم كلب مسعور عليهم فى مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وتم نقل جميع المصابين على مدار الساعات الماضية لمستشفى أرمنت لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وخرجت جميع الحالات بصورة طبيعية تماماً من المستشفى بعد تلقيهم المصل والفحوصات الطبية، وجارى البحث عن الكلب الضال بمعرفة رجال الطب البيطرى ومركز شرطة أرمنت للتخلص منه وحماية الأهالى من هجمات جديدة.





موعد حفل جوائز الأفضل فى أوروبا 2020 والقنوات الناقلة

يعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم جوائز الأفضل فى أوروبا 2020، بعد انتهاء موسم استثنائى داخل القارة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويكشف الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن جوائز الأفضل فى أوروبا على هامش مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020/2021.





حبس مفتش صحة وآخرين متهمين بتزوير تصريح وفاة لشخص حي للحصول على 20مليون جنيه

تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها مع الطبيب "و. ح"، 58 سنة، مفتش صحة سابق بمكتب السيدة زينب ثالث، المتهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة. وكشفت التحقيقات أن المتهم اشترك مع محمد مشرحة، عاطل، في استخراج تصاريح دفن وشهادة وفاة لشخص عام 2018، وتبين أنه على قيد الحياة.





"الوطنية للانتخابات" تحذف الرموز المثيرة للسخرية والمرتبطة بمرشحى الإخوان والحزب الوطنى المنحل.. غياب الهلال والجمل والميزان والسرنجة وإضافة 37 رمزا جديدا.. 137 رمزا للفردى بانتخابات النواب و158 للقوائم

تمثل الرموز الانتخابية للمرشحين في الانتخابات النيابية التي تجرى في مصر وفقا للاستحقاقات الدستورية، ركيزة أساسية باعتبارها الرموز الدالة على هوية كل مرشح أمام الناخبين خاصة ممن لا يجيدون القراءة والكتابة حيث يدل الرمز الانتخابي على المرشح، ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بوضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخابات على أن يتسم هذا بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، ولذلك أصدرت الهيئة القرار رقم 58 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، وتضمن القرار تحديد 137 رمزا انتخابيا لنظام الفردي، و158 رمزا لنظام القوائم، وذلك بزيادة 37 رمزا انتخابيا بالنسبة لنظام الفردي عما كان محددا للمرشحين بفئة الفردى في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية وذلك نظرا لزيادة أعداد المرشحين في الانتخابات البرلمانية الجارية حيث بلغ عددهم حتى الآن إلى 4006 مرشحا.





السيسي يلتقي نواف الأحمد ويشيد بمواقف أمير الكويت الراحل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقدم الرئيس، خلال اللقاء، العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح ولأعضاء الأسرة الكريمة الحاكمة في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معبراً عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.





زاهى حواس يطالب بمقاطعة تويتر لتحريضه على العنف ومساندة الإرهاب

طالب عالم الآثار الكبير زاهى حواس، بضرورة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعى تويتر بسبب مساندته الحملات الإرهابية والتحريض على العنف، وتجاهل ما يتم نشره تمامًا، لأن الشعب المصرى يقف وراء رئيس الدولة والحكومة المصرية، فعلينا عدم النظر لهذه الفيديوهات نهائيًا، والاستمرار فى طريقنا نحو التنمية.





إقبال كبير على طلبات التصالح بمخالفات البناء فى المحافظات.. 67 ألف طلب بـ552 مليون جنيه فى الغربية.. والمنوفية تستقبل 167 ألف طلب بقيمة 605 ملايين.. ومحافظا شمال سيناء والأقصر يؤكدان فتح المدارس لاستيعاب الزحام

تواصل المحافظات استقبال المواطنين عبر المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية والمدارس المخصصة على مستوى المحافظة لإنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتنوعت إجراءات الحكومة بين عدة قرارات ما بين تخفيض لأسعار المتر، وتخفيض فى حالة تسديد قيمة التصالح بالكامل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسى.

موسيماني يقود مران الأهلي غداً بعد التعاقد معه لمدة موسمين خلفا لفايلر

يقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلي، مران الفريق غداً، الجمعة، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى بطولة الدورى والخامسة على التوالى، ويأتى تعيين موسمياني خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى انتهت عقلاته بالأهلي عقب مباراة الترسانة أمس، الخميس، بدور الـ16 لكاس مصر التى أنتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.





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القضاء يرفض 23 طعنا من مستبعدي كشوف الانتخابات بالشرقية بينها التيار الوطنى

فصل المستشار أشرف عمران رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالشرقية، فى 26 طعنا من طعون المستبعدين من الكشوف الانتخابية لمجلس النواب، وقرر رفض الطعون من 23 متقدما بينهم طعن قائمة التيار الوطنى، ووقف تنفيذ قرار اللجنة الانتخابية لثلاثة آخرين وعودتهم للكشوف، كما قرر مد أجل الجلسة للجمعة القادمة للبت فى 40 طعنا آخرين .

أسعار الذهب في مصر ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 830 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام، متأثرا بارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1897 دولار.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه 27 قرشا منذ بداية 2020 رغم أزمة كورونا

سجل سعر الدولار أمام الجنيه هبوط ملحوظ منذ بداية عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا، ورغم أن العملة الأمريكية ارتفعت بشكل طفيف على مدار شهري مايو، إلا أن مقارنة سعر الدولار منذ بداية العام حتى الآن فإنه سجل هبوط بنسبة 1.7%.





انخفاض أسعار الخضروات 50% العام الجارى واختفاء أزمات الطماطم والبطاطس نهائيا

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قطاع الخضروات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6 أعوام الماضية، حيث أن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30-50٪ في معظم الأصناف.