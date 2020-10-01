شكرا لقرائتكم خبر عن قانونى يحذر من مساعدة "تويتر" للإخوان على نشر العنف والتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بأن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دأب في الفترة الأخيرة على نشر تويتات لصفحات وجهات وأشخاص تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها السياسية، وتدعو لنشر الفوضى وحمل السلاح لإسقاط مصر دون حذف لتلك المنشورات.

وأضاف أن موقع تويتر مخترق من قبل جهات خارجية معادية للدولة المصرية ومحرضة عليها، وعلى رأسها التنظيم الإخوانى الإرهابي الدولي، وتابع محمود أنه على العكس تماما يقوم موقع تويتر بحذف جميع المنشورات والصفحات المؤيدة للدولة المصرية، والداعية للاصطفاف الوطني وتدعو إلى نبذ العنف والإرهاب.

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وأكد محمود أنه سيتقدم ببلاغ عاجل للمستشار النائب العام لحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة ضد مصر، وتحث على الكراهية وتستهدف الإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد أمنها القومي، مشيرا إلى أنه سيتقدم أيضا بدعوى امام محكمة القضاء الإداري لإلزام موقع تويتر بحذف جميع الصفحات التي تحرض على العنف واثارة الفتنة واسقاط مؤسسات الدولة المصرية .