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وزير خارجية المجر يطالب الاتحاد الأوروبى بتقديم دعم أكبر لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو، إن على الاتحاد الأوروبى تقديم دعم أكبر لمصر. وأضاف وزير الخارجية والتجارة المجرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى: وقعنا اتفاقية بشان استخدام الغاز المسال المصرى فى البلاد.

وفى وقت سابق، استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الخميس، وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ عبر تويتر.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة قد استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر زيجارتو.

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