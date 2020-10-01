شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 18 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 577 لسنة 2020 ، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد. وجاء في تص القرار المنشور في الجريدة الرسمية:" يدعي مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنو 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

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