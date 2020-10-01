شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "تكتيكى بجنود" في المنطقة الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة.

وأظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات. وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذه ، كما إستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المشروع .

وفى نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الشمالية العسكرية وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذه للمشروع وطالبهم بالحفاظ علي المستوي المتميز والكفاءة القتالية العالية مشيدا بالجهد الذي يبذلونه لحماية تراب الوطن .

Advertisements

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.