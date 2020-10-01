السيسى يصدق على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق. Advertisements وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصاديفي العالم، وأن الصندوق يرى أنه يجب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي لهذا النموذج فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا. كان مجلس النواب وافق علي الاتفاق.

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