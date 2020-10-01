شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع اتفاقيتين مع نظيره المجرى أحدهما فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الخارجية، سامح شكرى، بالعلاقات المشتركة بين مصر والمجر، مؤكدا سعى البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، موضحا أن استعرض مع نظيره المجرى سبل تعزيز العلاقات. وأكد شكري فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية المجر، أن مشاورات جرت لتعزيز التعاون فى كافة المجالات، موضحا أن تم التشاور حول زيادة الاستثمارات المجرية فى مصر وخاصة فى مجال السكة الحديد.

وأشار شكرى إلى أنه تم التطرق إلى العلاقات المشتركة وخاصة علاقة مصر فى الاتحاد الأوروبي، مشيدا بدور المجر فى دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات التى تواجهها ودفع الاتحاد الأوروبي لمشاركة مصر فى مواجهة هذه التحديات.

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وأوضح شكرى تطلع مصر للتعاون المشترك مع دولة المجر، مؤكدا وجود عدة أطر التعاون والتفاهم بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم استعراض جهود البلدين فى مواجهة أزمة كورونا.

ولفت شكري إلى أنه اطلع نظيره المجرى جهود مصر لتأمين المقاصد السياحية، مؤكدا أن مصر تعمل على تأمين السائحين فى ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم التوقيع على اتفاقيتين مع المجر أحدهما دبلوماسية والآخرى فى مجال الطاقة.