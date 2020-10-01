شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن مد فترة تحويل تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة حتى مساء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تقرر مد فترة تقليل الاغتراب (التحويلات ) لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجارى.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وتهيب وزارة التعليم العالى بالطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد وشروط التحويل.

وجاءت شروط التحويل على النحو التالى:-

أولا.. التحويل بين الكليات الجامعية:-

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلى:-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

Advertisements

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثانيا.. التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

● يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.