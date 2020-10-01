مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء فى جمهورية السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمساندة جمهورية السودان الشقيقة لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التى تضررت منها .
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجها إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان فى رحلتها الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة ، من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة .
من جانبهم أكد عدد من المسئولين السودانيين ، والذين كانوا فى إستقبال الطائراتين عن عميق شكرهم وإمتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة ، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين.
تأتى الجهود المصرية المستمرة تضامناً مع الشعب السودانى الشقيق و المتضرر من أثار السيول التى إجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة .
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