شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة التخلص من كلب مسعور عقر 26 مواطنا بمدينة أرمنت فى الأقصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال الشرطة والطب البيطرى بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، فى التخلص من الكلب المسعور الذى هاجم المواطنين فى مدينة أرمنت أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 مواطنا فى الهجمات من الكلب، وتم نقل جميع المصابين على مدار الساعات الماضية لمستشفى أرمنت لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وخرجت جميع الحالات بصورة طبيعية تماماً من المستشفى بعد تلقيهم المصل والفحوصات الطبية.

Advertisements

البداية كانت باستقبال مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة غرب محافظة الأقصر بقيادة الدكتور أحمد بسيونى مدير المستشفى، 26 حالة بينها 20 طفلا، وذلك نتيجة مهاجمة كلب مسعور عليهم خلال تواجدهم بالطرقات والشوارع بمدينة أرمنت، وتم فحص جميع المصابين ودخول أحدهم للعناية المركزة وخروجه بصحة جيدة بعد تلقى العلاج.

ويقول الدكتور أحمد بسيونى مدير مستشفى أرمنت، إنه تم فحص جميع الحالات الذين وصلوا للمستشفى تباعاً، وكذلك تقديم لهم الدعم اللازم والأمصال لتلك الهجمات لحمايتهم، وجميعهم خرجوا بصورة طبيعية تماماً بعد تلقيهم كافة الدعم الطبى اللازم.