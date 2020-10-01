شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم 3 مراكز فى مؤشر الحرية الاقتصادية 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن معهد فريزر الكندى فى سبتمبر 2020 أصدر تقريرًا بعنوان "الحرية الاقتصادية فى العالم"، ووفقًا لأحدث بيانات توافرت فى 2018، فقد نجحت مصر فى التقدم 3 مراكز فى مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بتحسُّن ترتيبها فى 3 مجالات، متقدمة 41 مركزًا فى مجال "سهولة النفاذ إلى الأموال"، و12 مركزًا فى مجال "حرية التجارة الدولية"، ومركزًا واحدًا فى مجال "التشريعات التنظيمية".

وأوضح الانفوجراف أن هونغ كونغ مازالت تتصدر ترتيب الدول على المؤشر، فى حين جاءت فنزويلا فى ذيل قائمة دول المؤشر، لتأتى كل من نيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة ضمن الدول الأعلى تصنيفًا على المؤشر، مقابل الكونغو، وليبيا، والسودان ضمن الدول الأقل تصنيفًا على المؤشر.

وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على، أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020.

وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 202.