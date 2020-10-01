شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، والذى يأتى تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.
وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء من ذوى الإحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.