شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض شهادة ادخار رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر لـ 13%" بدلا من 15.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعى تخفيض شهادة ادخار رد الجميل لكبار السن إلى 13% سنويا بدلا من 15.5%، على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات وقد كانت تصدر لمن هم فى سن 60 عاما، بحد أقصى 2 مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى لشراء الشهادة.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن لجنة الأصول والخصوم "الالكو" بالبنك عقدت لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.

وأضافت القباج فى بيان صحفى أنه تقرر الإبقاء على شهادة "رد الجميل "بهدف الاستمرار فى تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوى الفضل من كبار السن وذلك فى إطار دور البنك وحرصه واهتمامه بكل فئات المجتمع وخاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم حيث تقرر أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات وبعائد 13% سنويا أو بعائد 12.50% ربع سنوى أو بعائد 12.25% شهريا و بذلك تكون شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعى أكبر عائد بالسوق المصرفى.

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وفى ذات السياق أوضح محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى أنه تقرر أيضا الاستمرار فى طرح شهادة رد الجميل لمدة سنه واحدة بعائد 11.50% سنويا و بعائد شهرى 11% موضحا أن قيمة الشهادة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصى 2 مليون جنيه للشخص الواحد، وقد سبق وتم تخفيض سن الاستفادة من الشهادة إلى 60 عاما، موضحا أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة "شهري – ربع سنوي – سنوي "حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته .

وأشار عشماوى إلى أن البنك أبقى على نفس معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث تكون العائد السنوى 12.75 % بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و 12% يصرف شهريًا، لافتا إلى أن الشهادات يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها وفي حالة وجود اي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال خدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو الرقم الذى خصصه البنك فى خطوة تتفق مع مساعي البنك الهادفة للتطوير بالتوسع فى منظومة خدماته ومنتجاته والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب فى الاستعلام عنها.