المؤبد لموظف بمحكمة عابدين بتهمة اختلاس 181 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة مأمور تحصيل بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة وإلزامه برد المبلغ المختلس وقيمته 181 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مساوِ له.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و هيثم الطنطاوي وأمانة سر عادل الشيخ.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "م. ع" بصفته موظفًا عموميًا من مأموري التحصيل، محضر تنفيذ بمحكمة عابدين، باختلاس مبلغ 181 ألف جنيه قيمة مطالبات مملوكة لجهة عمله والمُسلّمة إليه بسبب وظيفته لتحصيلها إلا إنه قد قام بتحصليها من الجهات الصادرة ضدهم واختلس قيمتها لنفسه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بالتزوير في محررات رسمية وهي محاضر ودفتر تنفيذ المطالبات، وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتسديد المطالبات بمحاضر جرد وإشهار مزاد مثبتا علي خلاف الحقيقة وعدم تحصيله لقيمة تلك المطالبات وقيامه بالحجز علي المدين تمهيدًا للبيع سدادًا للمطالبات حال كونه قد قام بتحصليها واختلاس قيمتها لنفسه.