شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرارات جمهورية بنقل عدد من المستشارين إلى وظائف غير قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات، نشرته الجريدة الرسمية، بنقل عدد من المستشارين إلى وظائف غير قضائية، كالتالي:

قرار رقم 538 لسنة 2020 بنقل المستشار أحمد سعيد إبراهيم عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

قرار رقم 539 لسنة 2020 بنقل وليد رشدى حسين محمد أحمد الرئيس من الفئة أ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

قرار رقم 540 لسنة 2020 بنقل ممدوح عبد الشافي محمود الكفراوى الرئيس من الفئة ب بمحكمة طنطا الابتدائية إلى وظيفه غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

قرار رقم 541 لسنة 2020 بنقل هانى محمد أحمد عثمان الشاذلى الرئيس من الفئة ب بمحكمة الزقازيق الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

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قرار رقم 542 لسنة 2020 بنقل معتز محمود فهمى عبد الصادق مساعد النيابة العامة بنيابة الخانكة الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

قرار رقم 443 لسنة 2020 بنقل احمد محمد الفقى الرئيس من الفئة أ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

قرار رقم 544 لسنة 2020 بنقل مصطفي محمد أحمد محمود حسانين وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

قرار رقم 545 لسنة 2020 بنقل شادى رفقى عبد الفتاح أحمد المستشار بمحكمة استئناف القاهرة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

قرار رقم 546 لسنة 2020 بنقل عمرو أحمد محمد الشاهد المستشار المساعد أ بمجلس الدولة على وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.