شكرا لقرائتكم خبر عن كيرا .. روبوت مصري بيتكلم وبيكشف عن الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باللغة العربية، استطاع مهندس مصري في صنع روبوت طبى يتحدث، ويمتاز بالذكاء الإصطناعى، شبيه للإنسان، بالإضافة لأخذ عينات الدم وإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل على مرضى فيروس كورونا.

كاميرا الخليج 365 التقت بالمهندس صانع الروروبت كيرا، وهو محمود الكومى خريج كلية الهندسة جامعة طنطا متخصص فى الربوتات والأنظمة الذكية

قال محمود لكاميرا الخليج 365 ، أن الروبوت هو روبوت طبي بشري ، أطلق عليه أسم كيرا ، يمكن أن يقلل من مخاطر العدوى لدى الطاقم الطبي الذي يتعامل مع مرضى فيروس كورونا،

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مضيفا أنه قام بالتفرغ التام منذ بداية جائحة كورونا فى مصر لمحاولة المساعدة في حل المشكلة حسب تخصصه .

واستغرق الأمر حوالي شهر من أعمال التصميم والتنفيذ حتى أصبح الروبوت كيرا جاهزًا لأخذ عينات الدم وإجراء اختبارات فيروس كورونا وفحص العلامات الحيوية، بل ويستطيع التنبيه لإرتداء الكمامات ، والتحذير من خطورة عدم ارتدائها

وأعطى الكومي للروبوت تصميمًا يشبه البشر استنادًا إلى المحادثات التي أجراها مع أشخاص اثناء تجربته