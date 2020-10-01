شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 103 شركات تكنولوجيه ناشئة لسوق العمل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهرياً، مؤشر البحث العلمى الشهرى هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا

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وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى أن هناك 103 شركة تكنولوجيه ناشئة تم تخريجهم للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) وهو أحد برامج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتم إنشاؤه عام 2016 ويهدف البرنامج إلى تأهيل رواد الأعمال والمبتكرين وشباب الباحثين، وقد وصل عدد أفرع الحاضنات التكنولوجيه حتي الآن إلي 20 فرع موزعة على مستوى الجمهورية بتمويل 70 مليون جنية، وتم تدريب أكثر من 2000 متدرب وتم احتضان 144 شركة، وقد أتاح برنامج انطلاق فرص عمل لشباب المبتکرین ورواد الأعمال.

ويحصل رواد الأعمال والمبتكرين المقبولين في منح الاحتضان على تدريب متخصص ودعم فنى ودعم مادى يصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة، وتبلغ مدة احتضان الشركات الناشئة من 6 أشهر وحتى 9 أشهر حسب حاجة الشركة الناشئة.