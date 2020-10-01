شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية والتجارة بدولة المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر زيجارتو.

وقد استقبل البابا العديد من السفراء خلال الفترة الماضية، فقد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، سفير البرازيل بمصر Antonio Patriota، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قداسة البابا السفير البرازيلي، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، في أكتوبر من العام الماضي.

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كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوي بالقاهرة، Hong Jin- wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك للتعارف عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر، وقد أهداه البابا صورة تذكارية للسيدة العذراء والسيد المسيح.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالقاهرة الثلاثاء الماضي أيضا، حاتم عبد القادر سفير مصر فى هولندا، وخلال اللقاء، أهدى البابا تواضروس الثاني، خريطة لمصر مرسوم عليها صورة للعائلة المقدسة والسيد المسيح، للسفير حاتم عبد القادر، والذى عين فى منتصف يوليو الماضى سفيرًا لمصر فى لاهاى بهولندا.