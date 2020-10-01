تعرف على خطوات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الحكومة المصرية بخطوات متسارعة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى، والذى كان من ثماره تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، للمرة الأولى، والعودة للتصدير بعد توقف 14 عاما. وفى الإنفوجراف التالى نستعرض جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى ملف الأمن العذائى. Advertisements

خطوات تحقيق الأمن الغذائى

خطوات تحقيق الأمن الغذائى

خطوات تحقيق الأمن الغذائى

خطوات تحقيق الأمن الغذائى

خطوات تحقيق الأمن الغذائى

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