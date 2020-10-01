شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تؤكد انتظام صرف معاشات شهر أكتوبر من 93 فرعا ببنك ناصر الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات بنك ناصر الاجتماعى، صرف معاشات أكتوبر من منافذ بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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كان محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد أكد، أنه سوف يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقاً للشرائح المعلن عنها حيث سيتم الصرف للشريحة الأولى يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من اكتوبر ولذلك للأقل من ألف جنيه والصرف للشريحة الثانية الأكثر من ألف جنيه حتى ألفى جنيه يومى الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر أما الشريحة الثالثة الأكثر من الفين جنيه اعتبارا من يومى الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادى عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر هذا بالإضافة إلى صرف النفقات يوم 10 من كل شهر.

وأكد عشماوى، أن البنك يتيح أكثرمن منفذ لصرف المعاشات والمرتبات حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك او من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفى المصرى كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فورى، وذلك حرصا على سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع هذا بجانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة لسهولة و سرعة وصول الخدمة له.