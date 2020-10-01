شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح معرض "سوق مصر" لمستلزمات المدارس بالحديقة الدولية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غدا الجمعة، المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس، الذى تنظمه المحافظة بالحديقة الدولية في مدينة نصر، تحت عنوان "سوق مصر"، بمشاركة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، حيث تشارك الغرفة بعدد كبير من التجار والعارضين بخصومات تتجاوز 50% على العديد من المنتجات، والتي تشمل الزي والكتب المدرسية، فضلا عن الحقائب والأحذية والأدوات المكتبية.

وتبدأ فاعليات المعرض الذى سيكون الدخول إليه بالمجان، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، ويشارك فيه 300 عارض، ويعد أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية.

يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية .

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من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذى تنظمه المحافظة يهدف فى المقام الأول إلى توفير سلع بأسعار مناسبة للأسر، مشيرا إلى أن المعرض يدعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية حورس لخدمة مستثمري القطاع غير الرسمي وحماية البيئة تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتحقيق رؤية الدولة في مشروع دمج 2000 ورشة في القطاع الرسمي.

وأضاف المحافظ، أن أصحاب الورش والمصانع الصغيرة سيقومون بعرض منتجاتهم المصنعة داخل مصر بايدي وعقول مصرية تنافس جودة وأسعار المنتجات المستوردة ، مشيرا إلى دعم الرئيس للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.